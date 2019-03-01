شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الشؤون الإسلامية يحذر من الاستدلال بـ«المفاهيم المعطلة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

حذّر نائب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور يوسف السعيد من الفتن واستغلال عقول الشباب. وأكد في محاضرة نظمتها جامعة جازان أمس (الخميس)، بحضور مديرها الدكتور مرعي القحطاني، معاني الأمن وأهميته والأسباب المعينة على تحقيقه، ومنها الإيمان والتوحيد والعلم النافع، والعمل الصالح، ولزوم الجماعة، ومعرفة قدر الإمامة وطاعة ولي الأمر، والحذر من مواطن الفتن. وبين أشكال الفتن وأسبابها، ومن أهمها استغلال الدين، والجهل، والاستدلال بمفاهيم معطلة، والأخذ بمنطوق الدليل، وترك مفهومه، والبعد عن أهل العلم وفهم الصحابة والسلف للدين الصحيح.

وأكد السعيد أيضا أهمية تقديم المصالح وتقدير المفاسد والعلم بالمصلحة العامة وما يخفى على العامة، وعلى دور العلماء في تنبيه المجتمع والحث على اجتناب ما يثير الفتن، محذراً من أخذ الدين بالآراء وتحكيمها عليه واتباع المعظمين والغلو فيهم. كما استعرض خطر بعض المنابر في الوقت الحاضر وتعددها في أشكال مختلفة مثل منصات التواصل الاجتماعي وغيرها التي قد تستغل اختلاف العلماء للنيل من عقول الشباب الناشئ والتشكيك في الدين الصحيح، وعدم معرفة القصد الصحيح من الاختلاف في الآراء، مبيناً أن الاستغلال غايته تسمية الفتن بغير اسمها.