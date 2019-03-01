شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة إستراتيجية بين مركز الملك سلمان ومفوضية شؤون اللاجئين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جنيف)

استعرض المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة أمس الأول (الأربعاء) مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيبلوا غراندي سبل تعزيز التعاون والشراكة الإستراتيجية بين المركز والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، خصوصا المشاريع المشتركة في سورية، وبنغلاديش، لدعم اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة والأقلية الروهنغية اللاجئة بدول الجوار. كما تناول الطرفان المستجدات الإنسانية الطارئة. وثمن غراندي التعهد السخي من قبل المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن والجهود التي تبذلها لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

من جهة ثانية، زار وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (الأربعاء) مستشفى الأمل للأورام في العاصمة العراقية بغداد. وكان في استقبال الوفد مدير عام مدينة الطب الدكتور حسن التميمي، والفريق الطبي، واطلع الوفد على أقسام المستشفى واحتياجاته الإنسانية من الأدوية والمعدات الطبية.

كما زار الوفد مركز التأهيل الطبي للأطراف الصناعية في بغداد، واطلع على الاحتياجات الإنسانية للمركز وما يمكن أن يتم تقديمه له من دعم.

كما اجتمع وفد مركز الملك سلمان للإغاثة مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في بغداد، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة اليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي.