شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم: المواطن يتطلع لخدمات صحية أفضل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ما يمثله قطاع الصحة من أهمية للمواطن، الذي يتطلع إلى تحقيق أفضل الخدمات والرعاية الصحية في ظل ما يلقاه القطاع من اهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين.

وأشار خلال استقباله في مكتبه بديوان إمارة المنطقة بمدينة (بريدة) أمس (الخميس)، وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، يرافقه عدد من منسوبي الوزارة، إلى أهمية تحقيق الجودة التي يتطلع إليها الجميع، منوها بالجهود التي تبذلها الوزارة في تقديم خدمات ذات جودة عالية لأبناء الوطن وما توليه من جهود في تلمس احتياجات المرضى والمراجعين بالمنطقة.

واطلع أمير القصيم على نتائج برنامج قياس تجربة المريض في المنطقة وخدمات مركز 937 للفترة الماضية، وشاهد عرضا مرئيا تناول المشروعات الصحية التي يجري تنفيذها في المنطقة والمشروعات المتعثرة والمستقبلية.

من جانبه، نوه وزير الصحة بتوجيهات ودعم القيادة التي تسعى إلى الارتقاء بالخدمات الصحية بمنطقة القصيم إلى أعلى المستويات.

حضر اللقاء رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي الرابع الدكتور منصور الحواسي، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي، ووكيل الوزارة للإمداد المهندس عصام الجبير، ووكيل الوزارة للشؤون الهندسية المهندس نايف السعيد، ومدير عام إدارة المستشفيات الدكتور عبدالعزيز صوان، ومدير إدارة المشاريع الهندسية محمد الديحان.