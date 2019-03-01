شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: «لجنة المواقع المخالفة» تضبط مخالفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ضبطت اللجنة الدائمة لمتابعة المواقع المخالفة لنظام الاستثمار التعديني بإمارة منطقة الرياض عددا من المواقع المخالفة، وأوقفت العاملين بها، وتم القبض على عدد من العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، وحجز المعدات الثقيلة المخالفة، كما تم الشخوص على عدد من الكسارات المرخصة التي لم تتقيد بالاشتراطات البيئية وعدم وجود الفلاتر التي تسهم في حجب الأتربة وأعمدة الغبار المتطايرة والأدخنة التي تلحق الضرر بالبيئة، وذلك لإيقاع الجزاءات والغرامات على المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتعدين والبيئة.

يذكر أن اللجنة الدائمة لمتابعة المواقع المخالفة لنظام الاستثمار التعديني المشكلة من جهات الاختصاص تقوم بالشخوص على الكسارات والمحاجر ومناهل التربة المخالفة على الطبيعة والتأكد من مدى نظاميتها والتزامها بالاشتراطات البيئية والفنية واتخاذ اللازم لإيقافها وفق نظام الاستثمار التعديني والنظام العام للبيئة، وحرصاً من إمارة منطقة الرياض على معالجة تلك المخالفات والحد من ظاهرة عمل مخالفي نظام الاستثمار التعديني وبتوجيه من أمير منطقة الرياض، ونائبه، تم تعميد الجهات المختصة بمنع هذه التجاوزات وتطبيق النظام والتعليمات بحق المخالفين.