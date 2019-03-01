حساب المواطن يوضح سبب عدم صرف الدعم للمتزوجة حديثا

كشف برنامج حساب المواطن، عن سبب عدم صرف الدعم لـ ” المتزوجة حديثًا ” والتي تفقد أحد شروط الأهلية.
وقال ” حساب المواطن ” : ” في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى متزوجة، ستصبح حالة الأهلية لديك غير مؤهل في حسابك، وسيتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة ( الزوج ) ، وسيتم احتساب دعمك ضمن مبلغ الدعم لرب الأسرة ” .
وجاء ذلك ردًا على استفسار تلقته خدمة العملاء في حساب المواطن، من امرأة تزوجت حديثًا وبعد تحديث بيانات حالتها الاجتماعية تسلمت رسالة تفيد بأنها “غير مؤهل ” .
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