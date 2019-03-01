أمير الرياض: المرأة السعودية أثبتت قدرتها على تقديم عمل مثالي

قال الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، إن المرأة السعودية أثبتت وجودها وقدرتها على تقديم عمل مثالي وجيد، وهي عنصر مهم في عملية التنمية الاقتصادية.

وأشار أمير الرياض إلى القرارات الحكيمة، الصادرة بخصوص تفعيل دور المرأة في المجتمع، على منهج واضح وسليم من شريعتنا الإسلامية.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الخميس، مبنى الفرع النسائي الجديد بمعهد الإدارة العامة.

وأشاد أمير الرياض، في كلمته بهذه المناسبة، بالجهود المبذولة وسرعة العمل لافتتاح الفرع النسائي الجديد، الذي يعد ضمن المشاريع المكتملة، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مُتمنيًّا أن هذا الفرع داعم في تقديم الخدمات للمستفيدين.

وأكد الأمير فيصل بن بندر، استمرار مسيرة التنمية في المملكة في ظل دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

وقدم أمير منطقة الرياض الشكر لوزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المعهد الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، ومدير معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، على دوريهما الكبير في الارتقاء بالمعهد وفروعه والعمل على تطويرها.

ووصل الأمير فيصل بن بندر، إلى مبنى الفرع النسائي لمعهد الإدارة بحي النرجس، وكان في استقباله وزير الخدمة المدنية، ومدير عام معهد الإدارة، ومديرة عام الفرع النسوي الدكتورة هند بنت محمد آل الشيخ.

وأشار الدكتور القحطاني إلى أن تشريف أمير منطقة الرياض، وتفقده المبنى الجديد للفرع النسائي للمعهد بالرياض، امتداد لاهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بكل ما شأنه رفعة وازدهار الوطن، وتحقيق تنميته الشاملة في مختلف المجالات.

وبيّن القحطاني أن انتقال الفرع النسائي للمعهد بالرياض إلى المبنى الجديد سيحقق له قفزات نوعية مهمة للأمام، بما يدعم توجهاته وبرامجه ونشاطاته، وأهدافه في تحقيق التنمية الإدارية المنشودة، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية ومواردها البشرية، وتميز أدائها كأحد أهداف برنامج التحول الوطني 2020، وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

من جانبها قالت مديرة عام الفرع النسوي لمعهد الإدارة العامة الدكتورة هند بنت محمد آل الشيخ، إن زيارة أمير منطقة الرياض المبنى الجديد للفرع، تشريف لجميع منسوبي ومنسوبات المعهد، الذين شعروا بالفخر والاعتزاز بوجود سموه بينهم.

وأشارت الدكتورة هند إلى أن الانتقال إلى المقر الجديد يأتي في وقت مهم للغاية، ومتوافقًا مع تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، التي تركز على تطوير وتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة السعودية في النهضة التنموية الشاملة، واعتبار المرأة عنصرًا مهمًا من عناصر قوتها.

وبيّنت أن المقر الجديد بما يشتمل عليه من إمكانيات وتجهيزات عصرية وحديثة، وكفاءات وطاقات بشرية متخصصة ومؤهلة سيمكن الفرع النسوي لمعهد الإدارة العامة من القيام بدوره المتوقع منه، وسيسهم بمشيئة الله مع بقية الأجهزة الحكومية الأخرى في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 .

يُذكر أن المبنى الجديد للفرع النسوي لمعهد الإدارة العامة يقع بحي النرجس شمال مدينة الرياض، على مساحة «51,000م2».

ويتميز تصميم المشروع بالحداثة والجمال، ويعكس في جميع عناصره معايير معهد الإدارة العامة، كما يعد المشروع من التصاميم المعمارية المميزة وواجهة حضارية لمدينة الرياض.