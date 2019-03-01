لوجود قضايا عليهم.. توجيهات عليا بنقل المعلمين المكلفين بأعمال إدارية لوظائف مدنية أخرى

مصادر «عاجل»: وضع خطة لإنشاء مبانٍ تعليمية بالأحياء السكنية..

كشفت مصادر «عاجل»، عن صدور توجيهات عليا بضرورة نقل المعلمين المكلفين بأعمال إدارية بوزارة التعليم لوجود قضايا عليهم ولا يزالون يمارسون أعمالهم للاستفادة منهم في وظائف مدنية أخرى، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية. وأكدت مصادر «عاجل»، أن التوجيهات ألزمت وزارة التعليم بضرورة وضع خطة لإنشاء مبانٍ تعليمية بالأحياء السكنية التي بها مدراس مستأجرة، خلال خمس سنوات ويتم تنفيذها دون تأخير.



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