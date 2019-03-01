​‪   بالصور.. «سجادة الورود» تستقطب زوّار مهرجان الزهور الثالث بالرس

لفتت سجادة الورود في مهرجان الزهور والبيئة الثالث، الذي تُنظّمه بلدية الرس، والمقام حاليًا في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري، أنظار زوّار المهرجان، بفضل تنوُّع الأزهار والمساحة الكبيرة التي تحتلها سجادة الورود، علاوةً على المنظر الجمالي الجاذب للزائر منذ الوهلة الأولى.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان خليفة الخليفة لـ«عاجل»: إنَّ سجادة الورود في مهرجان الزهور والبيئة الثالث بالرس جذبت الزوار من داخل المملكة ودول الخليج. مُشيرًا إلى أنها صُمِّمت ونُفذت من قِبل إدارة الحدائق والتشجير ببلدية الرس.

وأضاف الخليفة، أنَّ سجادة الورود تضم 470.000 شتلة متنوعة من الأزهار، وكذلك عددًا من الأشكال والعبارات بمساحة 200,000 متر مربع.

وأشارَ المدير التنفيذي للمهرجان إلى أنَّ المهرجان يحتوي على مسرح ومجسَّم كتاب مغطّى بالزهور تضمن كتابة عبارة وطنية.

من جهته، أوضح رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان، محمد القرناش، أن إدارة مهرجان الزهور خصصت، 100 معرض للأسر المنتجة المشاركة بالمهرجان؛ لتحسين موارد الأسر المنتجة، الذي يُسهم بدوره في التنمية الاقتصادية.

وأكّد القرناش، أن المهرجانات المنظمة في القصيم تُعدّ نافذة بيع للأسر المنتجة، والتعريف بمنتجاتهم، مشيرًا إلى تنوُّع مشاركة الأسر المنتجة في مهرجان الزهور بالعديد من الأنشطة منها المأكولات الشعبية والحرف اليدوية، بالإضافة لتوفير مواقع مخصصة للرسامين والمصورين.

وأضافَ رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان، أن المهرجان يشتمل على عدة فعاليات مصاحبة كمسرح للطفل يقام فيه مسابقات وعروض ترفيهية ومسرحية، وكذلك جوائز قيمة توزع يوميًا على الزوار. تصوير: محمد البشري