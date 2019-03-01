مصادر «عاجل» تكشف تفاصيل جديدة في قضية نحر مواطن زوجته في جازان

كشفت مصادر «عاجل» معلومات جديدة في حادث إقدام مواطن في الأربعينيات من العمر على إنهاء حياة زوجته، عبر نحرها بآلة حادة أمام أطفالهما، مساء أمس الأربعاء، بجوار حديقة عامة، في منطقة جازان.

وأكّدت المصادر فرار الزوج بعد إخفاء جثة زوجته المغدورة، بالقرب من الحديقة العامة لقرية المطعن في محافظة بيش مع أداة الجريمة.

وأشارت المصادر إلى أنَّ الجاني اتجه بسيارته إلى القطاعات الجبلية، وأوقفها بجبال منجد، ونزل منها تاركًا اثنين من أطفاله «ولد وبنت» بداخلها، ليتفاجأ بهما بعض الأشخاص، الذين اكتشفوا آثار دماء داخل السيارة، وعلموا من الطفلين حقيقة الأمر.

وتابعت: «تتبع هؤلاء الأشخاص خطوات الجاني الهارب، حتى تمكّنوا من الوصول إليه في منحدر أسفل الجبل، والإمساك به والتحفظ عليه وإبلاغ الشرطة».

وأشارت المصادر إلى أنه فور تلقي الشرطة للبلاغ، حضرت فرق أمنية من شرطة محافظة هروب، وألقت القبض عليه وسلمته لشرطة محافظة بيش، وهو في حالة سيئة من الناحية الصحية والنفسية.

وقالت المصادر: إنَّ القاتل كان ينوي الفرار إلى اليمن عبر الحدود بالقطاع الجبلي، حيث كان يصيح وقت القبض عليه بصوت مرتفع ويهذي بكلمات منها «أبغى أهرب إلى اليمن»، ولكن عمليات البحث التي تَمّت من قبل أهالي المحافظات الجبلية وجهود رجال الأمن أسفرت عن سهولة تحديد موقعه في زمن قياسي والقبض عليه .

وأوضحت المصادر، أنَّ الزوج القاتل والزوجة من سكان محافظة الداير، ولديهما 11 من الأبناء والبنات، وأنه من خلال مجريات التحقيقات الأمنية استطاعت الشرطة والجهات الأمنية المختصة الكشف عن مكان إخفاء جثة الزوجة وأداة الجريمة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حيثيات هذه الجريمة البشعة.

وتابعت: «تم إيداع جثمان الزوجة ثلاجة الموتى بالمستشفى تمهيدًا لعرضها على الطبيب الشرعي ورفع الأداة والتحفظ على الزوج القاتل بقسم التوقيف لاستكمال اللازم بحقه».

وفي وقت سابق، من اليوم الخميس، نشرت «عاجل» تفاصيل الجريمة البشعة، التي أقدم عليها مواطن في الأربعينيات من العمر، بإنهاء حياة زوجته، عبر نحرها بآلة حادة، مساء أمس الأربعاء، بجوار حديقة عامة، في منطقة جازان.

وأشارت المصادر إلى أنّ ذوي الزوجة أكدوا خلال التحقيقات الأمنية أن ابنتهم خرجت منذ يومين تقريبًا برفقة زوجها إلى جهة غير معلومة، ليُفاجَأ الجميع بنبأ مقتلها وفرار زوجها، وأشاروا إلى أنها من سكان محافظة هروب بالقطاعات الجبلية، وأن زوجها من محافظة أخرى قريبة منهم.