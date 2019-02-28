السعودية | أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة سلطنة بروناي دار السلام

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حفل سفارة سلطنة بروناي دار السلام لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير سلطنة بروناي دار السلام لدى المملكة داتو فادوك حاج عبدالمعطي ، وعدد من المسؤولين بالسفارة .

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .



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