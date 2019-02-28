شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يشرف حفل سفارة بروناي دار السلام والان نبدء بالتفاصيل
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير سلطنة بروناي دار السلام لدى المملكة داتو فادوك حاج عبدالمعطي، وعدد من المسؤولين بالسفارة.
حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض يشرف حفل سفارة بروناي دار السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.