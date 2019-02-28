شروط بنك التسليف لقرض السيارة والسكن الجديدة 1440

بنك التسليف، أو بنك التنمية الاجتماعي يقدم لجميع السعوديين المنطبق عليهم شروط الحصول على قرض بنك التنمية الاجتماعي والتي سنقوم بتوضيحها في السطور القادمة، يقدم بنك التسليف السعودي العديد من القروض الاجتماعية مثال قرض الأسرة وقرض الخريجين وقرض السيارة وقرض السكن وقرض الزواج وقرض أهل والتي جميعها تخدم مصالح فئة محددة من المجتمع السعودي لرفع المستوى المعيشي للأسر السعودية الأكثر احتياجاً.

شروط بنك التسليف لقرض السيارة

أن يقوم المتقدم بطلب القرض بالعمل على السيارة الأجرة بنفسه أو لصالحه.

القرض لا يتجاوز ال 80 ألف ريال سعودي.

أن يتجاوز المتقدم اختبارات القيادة والكشف الطبي بحسب اللوائح بنجاح.

شروط بنك التسليف لترميم المنزل

أن يكون عمر المنزل لا يقل عن خمس سنوات.

أن يكون المتقدم يمتلك صك بملكيته للمنزل المراد ترميمية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

إن كان العقار منقول ملكيته فلا يجوز التقدم بطلب إلا بعد مرور عام على الأقل.

إن كان العقار منقول ملكيته من أحد الأقارب فلا يجوز التقدم بطلب إلا بعد مرور عامان.

لا يزيد مساحة المنزل عن 1000 متر مربع.

المنزل المبني من الخرسان يكون التمويل الخاص به لا يزيد عن 60 ألف ريال.

المنزل الشعبي لا يزيد التمويل الخاص به عن 30 ألف ريال.

المنزل المبني من الطين لا يزيد القرض عن 18 ألف ريال.

من يحق لهم التقدم على قرض بنك التسليف