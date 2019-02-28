موقع وزارة العمل الاستفسار عن موظف سعودي برقم الهوية 1440| الاستعلام عن موظف عبر mlsd.gov.sa

موقع وزارة العمل الاستفسار عن موظف سعودي، تعتبر خدمة استفسار عن موظف سعودي برقم الهوية الوطنية عبر موقع وزارة العمل السعودية واحدة من الخدمات الإلكترونية التي يبحث عنها الالاف في المملكة، وذلك بعد أن تم تحويل أغلب خدمات الاستعلام عبر شبكة الإنترنت بدلا من الذهاب إلى موقع العمل للتحقق من الموظف.

موقع وزارة العمل الاستفسار عن موظف سعودي 1440

فمن خلال موقع وزارة العمل الاستفسار عن موظف سعودي يمكنك التحقق من الوضع الوظيفي للموطف ومعرفة راتبه الشهري وكافة البيانات عنه، حيث أن تلك الخدمة لا تعود بالنفع على الموظف نفسه فقط لكنها أيضا مفيدة بالنسبة للمؤسسة التي يعمل بها، فتلك الخدمة بمثابة قاعدة تضم بيانات مفصلة عن كافة العاملين ويمكن الرجوع إليها في أي وقت.

رابط موقع وزارة العمل

ومن خلال الضغط هنا رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تستطيع الاستعلام عن حالة الموظف في مكتب العمل برقم الهوية الوطنية الخاص به ليظهر لك فورا:”اسم الموظف، رقم الهوية الخاصة به، مكتب العمل الذي يتبعه الموظف، حالة الموظف أي على رأس العمل أم منسحب منه بشكل مؤقت”، والكثير من المعلومات عن طريق الاستعانة بخدمة الاستعلام عن موظف سعودي برقم الهوية.