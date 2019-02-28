، أمير المدينة يرعى تخريج الدفعة الـ 55 من الجامعة الإسلامية ويدشن مهرجان الثقافات ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمت 2894 خريجًا في البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراه ويمثلون 111 دولة

رعى الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مساء أمس الأربعاء، حفل تخريج 2894 طالبًا يمثلون 111 دولة في الدفعة الخامسة والخمسين من خريجي الجامعة الإسلامية، بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة وعدد كبير من أصحاب المعالي والفضيلة والمسؤولين والسفراء والقناصل والدبلوماسيين لدى المملكة.

وفي التفاصيل، دشن أمير المنطقة مهرجان الثقافات والشعوب الثامن والذي يُقام بمقر المدينة الجامعية لمدة 11 يومًا من 22 جمادى الآخرة وحتى 2 رجب المقبل، وتجول والحضور بين أجنحة المهرجان التي يشارك فيها أكثر من 500 طالب يمثلون 90 دولة.

وألقى مدير الجامعة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي خلال حفل التخرج كلمة قال فيها: إن الجامعة راهنت منذ تأسيسها على الإنسان ليكون سفير سلام يُسهم في بناء وطنه وتنمية مجتمعه في كل الأقطار، مؤكدًا قيمة ومكانة الجامعة الإسلامية التي تحمل رسالة سعودية إنسانية للعالم أجمع من مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتتمتع بثقافات متعددة وتخصصات متنوعة.

وأوضح الدكتور المرزوقي أن الجامعة تحظى برعاية ملوك المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها، وبرعاية خاصة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

واستعرض خلال كلمته ، أبرز الإنجازات والنجاحات التي تم تحقيقها وإنجازها خلال العام الحالي، موضحًا أنها حصلت على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة بعد أن حصلت في العام الماضي على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي غير المشروط لمدة سبع سنوات، مهنئًا جامعة طيبة بمناسبة حصولها أيضًا على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي هذا العام.

وأفاد بأن كلية الحاسب الآلي حصلت على الاعتماد البرامجي الأكاديمي الدولي (ABET) لجميع برامجها، كما أن الجامعة حصلت على المرتبة الحادية عشرة في تصنيف جامعات العالم QS لعام 2019 بعد أن كانت خارج التصنيف، بالإضافة إلى حصولها على تقييم خمسة نجوم في أعلى تصنيف في جودة التعليم في خدمة المجتمع، بجانب الحصول على شهادات الجودة الآيزو لكليات الجامعة.

وأبان الدكتور المرزوقي أنه في المجال الأكاديمي تم تطوير كل البرامج الأكاديمية، وتخفيض عدد الساعات الدراسية من 182 ساعة إلى 160 بهدف إتاحة مجال أكبر للمناهج اللاصفية، وتم إنشاء كلية الأنظمة والدراسات القضائية، وإنشاء بكالوريوس جديد في العقيدة وعلوم الأديان يُعنى بتدريس الأديان والعقيدة والحضارات والثقافات، بالإضافة إلى إنشاء 6 برامج ماجستير جديدة في كليتي الهندسة والحاسب الآلي في الذكاء الصناعي والواقع الافتراضي والطاقة المستدامة في البيانات الكبرى وغيرها من برامج الماجستير المرتبطة ببرامج في جامعات عالمية.

وأضاف: في مجال خدمة المجتمع تم إنشاء مركز لريادة الأعمال واعتماد مقرر جامعي لريادة القيم والتاريخ السعودي وتنفيذ برامج مجتمعية رائدة منها إدارة النفايات الإلكترونية الصلبة كأول جامعة محلية في هذا المجال، مشيرًا إلى إنشاء منصة للبحث العلمي واستحداث برنامج (تكامل) لدعم البحث العلمي المتطور المرتبط بمنصات البحث العالمية، موضحًا أن برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة (كفاءات) نجح في استقطاب 150 موظفًا إداريًا و100 مستقطب أكاديمي كأكبر عملية استقطاب في المؤسسات الأكاديمية، مؤكدًا أن نسبة التوطين في الجامعة وصل إلى 90 بالمائة في جميع الوظائف وتعد أعلى نسبة توطين في الجامعات المحلية.

وأكد أنه في مجال التعليم الإلكتروني تم إنشاء برنامج متكامل ومنصة للتعليم الإلكتروني وسيتم خلال أسبوعين إطلاقها واستقبال أول دفعة مستهدف فيها 1500 طالب لتعليم اللغة العربية عن بعد، كما تم تأسيس منصة إلكترونية متكاملة داخل الجامعة للاختبارات الإلكترونية يتضمن الاختبار الشامل الإلكتروني والتحصيل الإلكتروني والقدرات الإلكترونية.

واختتم كلمته بتقديم الشكر إلى أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه للتفضل برعاية الحفل، كما شكر الحضور الذين حرصوا على المشاركة في هذه المناسبة، وقدم شكره لأعضاء هيئة التدريس وللطلاب المتخرجين على جدهم واجتهادهم خلال الدراسة الجامعية.

وأعلن عميد شؤون الخريجين بالجامعة الإسلامية الدكتور إبراهيم الصاعدي نتيجة الخريجين، موضحًا أن عدد الخريجين والمتوقع تخرجهم للعام 1439هـ -1440هـ بلغ 2894 طالبًا يمثلون 111 دولة، بواقع 2150 طالبًا في مرحلة البكالوريوس و105 طلاب في مرحلة الدبلوم و417 طالبًا في مرحلة الماجستير و222 طالبًا في مرحلة الدكتوراه.

وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية للخريجين مع راعي الحفل أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه.