، انتصارات أربكت الحوثي .. تحرير مواقع وإسقاط "مسيرة" وأسر قيادي ،

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حررت قبائل حجور، اليوم (الخميس)، عددًا من المواقع الاستراتيجية، في مديرية كشر شمال محافظة حجة، في انتصارات نوعية أربكت ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن القبائل شنّت هجومًا واسعًا، على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية استمر ثلاث ساعات.
وأضاف أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من عناصر الميليشيا قتلى وجرحى، وتحرير جبل حصن المنصورة الاستراتيجي، في الجبهة الشرقية لمديرية كشر.
وأفاد الموقع بأن القبائل أسرت القيادي الميداني الحوثي المدعو علي المرتضى، مع العديد من مرافقيه، خلال المعارك.
وأشار إلى أن "المرتضى" هو مسؤول الترقيم والتجنيد، فيما يسمّى بوزارة الدفاع التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية.
في السياق نفسه، أسقط رجال القبائل طائرة مسيرة تابعة للميليشيا، صباح اليوم، وهي الثانية خلال أقل من 48 ساعة.
وكانت قبائل حجور قد أسقطت أمس طائرة مسيرة للميليشيا في الجبهة الجنوبية لكشر.
انتصارات أربكت الحوثي .. تحرير مواقع وإسقاط "مسيرة" وأسر قياديصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-28
حررت قبائل حجور، اليوم (الخميس)، عددًا من المواقع الاستراتيجية، في مديرية كشر شمال محافظة حجة، في انتصارات نوعية أربكت ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن القبائل شنّت هجومًا واسعًا، على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية استمر ثلاث ساعات.
وأضاف أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من عناصر الميليشيا قتلى وجرحى، وتحرير جبل حصن المنصورة الاستراتيجي، في الجبهة الشرقية لمديرية كشر.
وأفاد الموقع بأن القبائل أسرت القيادي الميداني الحوثي المدعو علي المرتضى، مع العديد من مرافقيه، خلال المعارك.
وأشار إلى أن "المرتضى" هو مسؤول الترقيم والتجنيد، فيما يسمّى بوزارة الدفاع التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية.
في السياق نفسه، أسقط رجال القبائل طائرة مسيرة تابعة للميليشيا، صباح اليوم، وهي الثانية خلال أقل من 48 ساعة.
وكانت قبائل حجور قد أسقطت أمس طائرة مسيرة للميليشيا في الجبهة الجنوبية لكشر.
28 فبراير 2019 - 23 جمادى الآخر 1440
10:37 PM
قبائل حجور شنت هجومًا واسعًا ضد الميليشيا استمر 3 ساعات
حررت قبائل حجور، اليوم (الخميس)، عددًا من المواقع الاستراتيجية، في مديرية كشر شمال محافظة حجة، في انتصارات نوعية أربكت ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن القبائل شنّت هجومًا واسعًا، على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية استمر ثلاث ساعات.
وأضاف أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من عناصر الميليشيا قتلى وجرحى، وتحرير جبل حصن المنصورة الاستراتيجي، في الجبهة الشرقية لمديرية كشر.
وأفاد الموقع بأن القبائل أسرت القيادي الميداني الحوثي المدعو علي المرتضى، مع العديد من مرافقيه، خلال المعارك.
وأشار إلى أن "المرتضى" هو مسؤول الترقيم والتجنيد، فيما يسمّى بوزارة الدفاع التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية.
في السياق نفسه، أسقط رجال القبائل طائرة مسيرة تابعة للميليشيا، صباح اليوم، وهي الثانية خلال أقل من 48 ساعة.
وكانت قبائل حجور قد أسقطت أمس طائرة مسيرة للميليشيا في الجبهة الجنوبية لكشر.
، انتصارات أربكت الحوثي .. تحرير مواقع وإسقاط "مسيرة" وأسر قيادي ،
المصدر : الخليج 365
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