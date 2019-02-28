، 3 آلاف وظيفة مؤقتة يوفرها موسم الشرقية .. ومليونا زائر متوقع ،

محمد بن مسعود - الدمام - يستهدف مواطني "الخليجي".. ويشمل حفلات وملتقيات ومسابقات

كشف علي المطيري رئيس اللجنة التنسيقية لموسم الشرقية أول مواسم السعودية والتي أطلقتها أخيرًا الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن موعد انطلاق موسم الشرقية وذلك في 14 حتى 30 من شهر مارس، وأكد خلال مؤتمر صحفي أُقيم مساء اليوم الخميس، بالمنطقة الشرقية، أن استعدادات موسم الشرقية قد اكتملت معربًا عن سعادته بكون موسم الشرقية يأتي كأول مواسم السعودية لعام 2019.

من جانب آخر، أكد مسؤول اللجنة الإعلامية لموسم الشرقية عمر بدر، أن أهمية موسم الشرقية تأتي انطلاقًا من كونها أكبر مناطق المملكة مساحة، بما يزيد على 672,522 كم وبكثافة سكانية تصل إلى خمسة ملايين نسمة، مشيرًا إلى أن موسم الشرقية بفعالياته المتنوعة، ينطلق تحقيقًا لمجموعة من الأهداف، من أهمها تسليط الضوء على الأماكن التاريخية، وكذلك تفعيلاً لبرنامج جودة الحياة 2020 والذي يعنى بتحسين نمط حياة الفرد والمجتمع.

وأشار إلى أن فعاليات موسم الشرقية تستهدف استقطاب ما يزيد على مليوني زائر في جميع محافظات المنطقة الشرقية، كما يوفر موسم الشرقية أكثر من ثلاثة آلاف وظيفة مؤقتة، ملمحًا إلى بلوغ عدد المتطوعين المسجلين لتنظيم الفعاليات إلى 1500 متطوع ومتطوعة من مختلف الأعمار.

كما بيَّن خلال حديثه أن موسم الشرقية سيستهدف مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا، وذلك عبر الإعلانات التي تم تنفيذها في كل من الكويت والبحرين والإمارات.

وحول فتح التأشيرات السياحية لمن يرغب بالحضور لفعاليات موسم الشرقية، أكد أن ذلك من اختصاص وزارة الخارجية، مؤكدًا جاهزية برامج الموسم لاستقبال أكبر عدد ممكن حال السماح بذلك من قِبل وزارة الخارجية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، في مدينة الدمام بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والخليجية، كشفت فيه اللجنة الإعلامية عن الفعاليات التي ستنفذ في ثماني محافظات من محافظات المنطقة الشرقية.

يُذكر أن فعاليات موسم الشرقية تضم عديد الفعاليات المتنوعة من بينها استعراض ريد بول الجوي وسباق الفورميلا 1 للزوارق البحرية وعديد المهرجانات في كل محافظة، بالإضافة إلى الألعاب النارية وعروض السيرك والحفلات الغنائية والموسيقية، وعروض الدراجات النارية، وبطولة الدرفت، ومعارض للروبوتات وطائرات الدرون، فضلاً عن المسابقات المتنوعة والسينما المفتوحة والعروض ثلاثية الأبعاد وعديد الفعاليات الأخرى المميزة.