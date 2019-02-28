، "ابن حثلين" يدشن أكبر وأول مزاد منظم في تاريخ مزادات الإبل بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - شهد حضور المئات من كبار الملاك بالسعودية والخليج وآلاف الجماهير

دشن فهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، اليوم الخميس، أكبر وأول مزاد منظم من نوعه في تاريخ مزادات الإبل، على هامش النسخة الثالثة الحالية من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والمقام في الصياهد الجنوبية شمال شرقي العاصمة الرياض.

وفي التفاصيل، شهد المزاد الذي أطلق عليه "مزاد النخبة لنوادر الإبل" حضور المئات من كبار ملاك الإبل في السعودية والخليج وآلاف الجماهير الذي اصطفوا بالقاعة التي دشنت خصيصًا لهذا المزاد على طريقة صالات مزادات الخيول العالمية.

وتميز مزاد اليوم بالجدية في السوم والشراء والبيع بعد التنظيمات التي أقرها نادي الإبل لمن يريد دخول المزاد سواء للبيع أو الشراء، وسط متابعة وحماس من الجماهير الحاضرة التي لم يتمكن بعضها من الدخول بسبب التدافع الكبير والاهتمام الجماهيري الكبير بحضور هذا المزاد.

ووصلت أعلى صفقة شهدها المزاد إلى مبلغ 600 ألف ريال قيمة "بكرة مجهم"، بينما وصل أعلى سوم في المزاد مليونين و600 ألف ريال قيمة "بكرة وضحاء"، التي تعود سلالتها إلى أجود سلالات الإبل في الخليج، غير أن مالكها رفض البيع رغبةً في سعر أعلى.

وشهد مزاد اليوم دخول 8 إبل من أشهر إبل الخليج بمختلف ألوانها وأعمارها، واستمر أكثر من 3 ساعات؛ ما دعا إدارة نادي الإبل إلى تمديد المزاد إلى يوم ثانٍ أيضًا غدًا الجمعة نزولاً عند رغبة الجماهير والملاك، وبعد الإقبال الكبير الذي شهده مزاد اليوم.