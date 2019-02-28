بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله- أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قرارات إدارية تقضي بترقية ٣٩٢٩ رجل أمن للرتب التي تلي رتبهم، وذلك في مختلف تخصصات الأمن العام ومن كافة فروعه.
وبصدور هذه القرارات يصبح إجمالي رجال الأمن الذين تمت ترقيتهم خلال هذا العام ١٤٤٠ هـ حتى تاريخه من جميع الرتب العسكرية للأفراد (١٥٠٨٦) فرداً.
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى من الداخلية لأكثر من 3 آلاف رجل أمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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