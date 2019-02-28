تعرّف على تطبيق بنان على الجوال للتعرف على الهوية من خلال الوجه والبصمة

دشن مركز المعلومات الوطني قبل حوالي سنة نسخة اولية لتطبيق يثبت على الاجهزة الذكية وأطلق عليه أسم تطبيق بنان، وهو مخصص للجهات الأمنية المستفيدة وتم تطبيقة في الجوازات كمرحلة أولى عبر منافذ المملكة للتعرف على هوية الأشخاص من خلال السمات الحيوية ( الوجه – البصمة ).

كما بدأت بعض الجهات الأمنية مع بداية السنة الجديدة تدريجياً على تخصيص التطبيق بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني للاستفادة منه حسب الاختصاص، وسأقوم بعرض بعض الامثلة للجهات الأمنية وبماذا يخدمها تطبيق بنان.

تطبيق بنان في الجوازات السعودية:

تستخدم الجوازات السعودية تطبيق بنان للتعرف على الهوية من خلال البصمة وكاميرا التعرف على الوجه وخدمة كبار السن وكبار الشخصيات كون التطبيق مثبت على جهاز محمول ومتنقل ويسهل بذلك تقديم خدمات إنسانية لمستفيدي الجوازات عبر منافذ المملكة ومعرفة من يندرجون تحت قوائم المطلوبين.

الأدلة الجنائية:

تستفيد الأدلة الجنائية من تطبيق بنان وذلك لأغراض متعددة مثل تحديد هوية المتوفين المجهولين عبر قراءة البصمة أو التحقق من الوجه وعرض ملف المتوفى ومعلوماته من قاعدة بيانات الأحوال المدنية والجوازات خصوصاُ في موسم الحج أو ضحايا الأعمال الإجرامية, سندرج نقاط عن وظائف تطبيق بنان ومزاياه المقدمة للأدلة الجنائية أدناه:

قراءة باركود الجثث وتحديد هوياتهم

قراءة بصمة المتوفى وجلب ملفه من قوائم مركز المعلومات الوطني.

سهولة الاستخدام حيث ان التطبيق يثبت على جهاز ذكي ومحمول ويناسب طبيعة عمل الأدلة الجنائية.

رجال الأمن في الميدان:

يتيح تطبيق بنان لرجال الأمن التحقق من هويات السائقين والركاب من خلال البصمة والتحقق من الوجه وعمل مسح أمني للمطلوبين أمنياً ومنتحلي الشخصيات وكذلك من التعرف بشكل سريع على هويات المصابين في الحوادث بشكل فوري.

الفوائد الشاملة للتطبيق:

نستطيع من خلال المعلومات أعلاه استنباط مجموعة من الفوائد الشاملة لـ تطبيق بنان:

خدمة مطابقة البصمة :

وذلك لـ مطابقة البصمة مع الهوية وتفادي انتحال الشخصية.

خدمة التسجيل:

تسجيل بيانات الأشخاص وهوياتهم وتسجيل بصماتهم وصورهم.

خدمة التحقق من الوجه:

لمطابقة صورة الوجه مع الهوية وتفادي انتحال الشخصية.

خدمة التعرف على الوجه:

التعرف على هوية مجهول من خلال صورة الوجه.

خدمة الاستعلام:

التحقق من هوية مجهول من خلال البصمة.

خدمة المسح الأمني:

التعرف على المطلوبين لأعمال إجرامية.

نأخذكم أخيرا مع فيديو موجز لشرح تطبيق بنان ومميزاته نشره مركز المعلومات الوطني: