السعودية اليوم / أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة سلطنة بروناي دار السلام



الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حفل سفارة سلطنة بروناي دار السلام لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير سلطنة بروناي دار السلام لدى المملكة داتو فادوك حاج عبدالمعطي ، وعدد من المسؤولين بالسفارة .

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .

// انتهى //

22:20ت م

0293



الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسشرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حفل سفارة سلطنة بروناي دار السلام لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض .وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير سلطنة بروناي دار السلام لدى المملكة داتو فادوك حاج عبدالمعطي ، وعدد من المسؤولين بالسفارة .حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .// انتهى //22:20ت م0293

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