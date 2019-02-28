شكرا لقرائتكم خبر عن السفير بمصر يستقبل المشاركين في «الإدارة الرياضية» والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء الحديث عن أهمية استفادة الخبرات الرياضية في الأندية من مثل هذه الدبلومات، التي تقدم من اتحادات دولية وقارية لتنمية المهارات وزيادة الخبرات.
ويمتد الدبلوم حتى منتصف شهر يونيو المقبل، ويتزامن حفل التخرج مع افتتاح كأس أمم إفريقيا بحضور رئيس "الفيفا".
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