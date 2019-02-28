شكرا لقرائتكم خبر عن السفير بمصر يستقبل المشاركين في «الإدارة الرياضية» والان نبدء بالتفاصيل

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي بمكتبه بمقر السفارة اليوم ١٨ رياضيًا سعوديًا مشاركًا في دبلوم الإدارة الرياضية، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتعاون مع جامعة القاهرة.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن أهمية استفادة الخبرات الرياضية في الأندية من مثل هذه الدبلومات، التي تقدم من اتحادات دولية وقارية لتنمية المهارات وزيادة الخبرات.

ويمتد الدبلوم حتى منتصف شهر يونيو المقبل، ويتزامن حفل التخرج مع افتتاح كأس أمم إفريقيا بحضور رئيس "الفيفا".