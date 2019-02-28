شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يدشن مستشفى «عيون الجواء» والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، مشروع إحلال مستشفى عيون الجواء العام بتكلفة إجمالية قدرها 183 مليون ريال, بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة, ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف.

واستمع سموه إلى شرح مفصل من قبل الدكتور الربيعة عن الخدمات التي يقدمها المستشفى بسعة 100 سرير, ويقدم خدماته عبر 9 أسرة عناية مركزة للكبار، و5 أسرة عناية مركزة للأطفال و 25 سريرًا لعناية الأطفال الخدج و11 سرير بقسم الطوارئ و4 أجنحة للتنويم, بالإضافة إلى العيادات الخارجية التي تضم 15 عيادة لعدد من التخصصات الطبية.

وتفقد سموه مهبط الإسعاف الجوي بالمستشفى, كما اطلع على عرض مفصل عن إنجازات صحة منطقة القصيم خلال أربع سنوات ماضية، التي اشتملت على المشاريع المنفذة والتجهيزات للمستشفيات والمراكز التي تزيد قيمتها عن 3 مليارات ريال, بالإضافة إلى الخدمات العلاجية والخدمات الطبية المساندة, وبرنامج الجودة الذي اشتمل على زيادة في خدمة المستفيدين بالمنطقة ليصل إلى 3335446 مليون مستفيد ومستفيدة من الخدمات الصحية لعام 2018.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، إننا في كل مرة نرى من خلالها تدشين مثل هذه المشاريع التنموية الخادمة لأبناء الوطن، ندرك حجم ما تقدمه هذه الدولة المباركة بتوجيهات من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، في خدمة أبناء الوطن وعبر كافة قطاعاتها.

ونوه سموه بما يقدمه وزير الصحة وكافة زملائه في صحة المنطقة من جهود مباركة لرفع مستوى الخدمات الصحية، وبشكل متواصل، التي بدأنا بقطف ثمارها بالمنطقة ـ ولله الحمد ـ من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمستفيدين.