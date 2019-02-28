شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أمين جدة يكشف فضيحة المقاولين أمام منزله والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف أمين جدة، فى فيديو متداول له على هامش إحدى الجلسات: «تفاجأت بأن الحفرة التي سُفلتت أمام باب منزلي تمت سفلتتها بتراب مرشوش بزيت، واكتشفت ذلك بعد يومين من هطول أمطار.. وأنا الأمين!» متسائلًا: «كيف البقية؟».
وقال «التركي»: سيتم نشر عناوين المقاولين وأرقامهم في مجلة الأمانة، ونقول للمواطن: هذا المسؤول عن النظافة، طاردوه!».
وأكد أن «أرامكو» ربت المقاولين فأصبح السعر مميزًا والجودة كذلك، وقال: «نحن فشلنا حتى في مقاولي الأسفلت».
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