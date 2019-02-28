الان تتابع برعاية آل الشيخ : انطلاق حفل تكريم الفنان أبو بكر سالم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أقامت هيئة الترفيه برعاية رئيسها ،تركي آل الشيخ، مساء اليوم، حفلا كبيرا ، في «مركز الملك فهد الثقافي»، لتكريم الفنان الراحل أبوبكر سالم بلفقيه.

وحضر الحفل نخبة من نجوم الفن في العالم العربي، بينهم الفنانون: عبادي الجوهر، وعبدالرب إدريس، وعبدالله الرويشد، وعبدالمجيد عبدالله، ورابح صقر، ونبيل شعيل، وراشد الماجد، وماجد المهندس، وأحمد فتحي، وأصيل أبوبكر، وعلي بن محمد، ومطرف المطرف، وفؤاد عبدالواحد، وعدد من محبي الراحل من أهل الموسيقى والإعلام والأدب والفكر والمجتمع.

فيما نشر حساب الهيئة العامة للترفيه صورا لنجوم الفن قبيل انطلاق حفل تكريم ابوبكرسالم تجمعهم روح المحبة للقاء والحضور المتشوق لإحياء حفل جديد للراحل بتقنية الهولوجرام .

وتحمل هذه الحفلة عنوان «ليلة في حب أبوأصيل»، تقديراً لمكانة الراحل وما قدّمه من فن أصيل، وخدمته الأغنية العربية عامة، والخليجية خصوصاً طوال ستة عقود.

وأشعل هاشتاق حفل تكريم أبوبكرسالم مواقع التواصل التي شهدت نشر مشاركات وشهادات تعيد ذكريات الفنان الراحل وتستعرض مشاهد من حفل تكريمه.

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