استعلم عن المساعدات المقطوعة 1440 برقم الهوية

تستمر المملكة العربية السعودية في طرح العديد من برامج المساعدات لجميع المواطنين السعوديين الغير قادرين، يأتي المساعدة المقطوعة 1440 ضمن تلك البرامج التي تساعد محدوي الدخل على الإكتفاء الذاتي من المواد الغذائية وفواتير الكهرباء فضلا على برنامج الضمان الاجتماعي 1440 الذي يقدم نفس الخدمات للمواطنين، لذا أصبح الاستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة وبرنامج الضمان الاجتماعي ضمن الأشياء الأكثر بحثا بالمملكة العربية السعودية على شبكات الإنترنت وخاصة لطبقة محدوي الدخل ,حيث كان لها البرنامج أثر سلبي على الكثير من الأسر السعودية، وذلك نظرا لارتفاع تكلفة المعيشة بعد الارتفاعات المتوالية لأسعار الطاقة، والتي اتبعها ارتفاعات في السلع الاستهلاكية خاصة سلة الأغذية، كمان كان لتطبيق ضريبة القيمة المضافة أيضا أثر سلبي على الكلفة المعيشية للمواطن السعودي.

ومن خلال هذا التقرير سنغطى العديد من جوانب المساعدات المقطوعة، من حيث طريقة التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة، وكذلك الاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي، وبرنامج الضمان الاجتماعي الخاص بالمساعدات المقطوعة تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية،كأحد أهم أنواع الدعم النقدي للأسر السعودية حتى تكفل لها حياة كريمة، وذلك حتى تتمكن هذه الأسر من مواجهة التغيرات السعرية للعديد من السلع الضرورية

رابط التقديم على المساعدة المقطوعة

يمكن لجميع المواطنين الدخول عبر رابط موقع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية للتعرف على الفئات التي يمكنها الاستفادة من المساعدة المقطوعة ,وهو رابط وفرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يمكن عبر الرابط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي للمساعدات المقطوعة، كذلك يمكن الاستعلام بصفة دورية عن أخر الأخبار الخاصة باستحقاقك للمساعدات المقطوعة، ويتم ذلك بإدخال رقم السجل المدني الخاص بك، وكذلك إدخال كود الأرقام كما هو ظاهر بالصورة التالية

الفئات المستحقة للمساعدات المقطوعة