فلسطين تطلب التحقيق في جرائم إسرائيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - رام الله
طالبت الرئاسة الفلسطينية أمس المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري لفتح تحقيق في جرائم إسرائيل ضد المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وجاء ذلك تعقيبا على إعلان لجنة شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وجود أدلة بأن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، في ردها على تظاهرات في قطاع غزة منذ 30 مارس 2018.
ورحبت الرئاسة بتقرير اللجنة الأممية، واعتبرت أنه يؤكد ما قلناه دائما بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
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