8 دواعش قتلوا في نهر الفرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بمقتل ثمانية من عناصر تنظيم داعش جراء إصابتهم في استهداف طالهم، خلال محاولتهم العبور من الضفاف الشرقية لنهر الفرات في القطاع الشرقي من ريف دير الزور.

وقال المرصد «إن من بين القتلى قياديا منحدرا من مدينة الميادين في الريف الشرقي لدير الزور ومن أوائل المبايعين للتنظيم في المدينة، لافتا إلى أنهم كانوا يتجهون نحو الضفاف الغربية التي تسيطر عليها القوات الإيرانية، وقوات النظام، والقوات المدعومة من روسيا».