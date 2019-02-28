السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سان فرانسيسكو
تسببت عواصف شديدة على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية في غرق بلدات عدة في شمال كاليفورنيا بالمياه، حيث أصبحت مدينة جورنفيل الآن جزيرة بعد أن أغرقت المياه جميع الطرق المؤدية للمدينة وجعلتها غير صالحة للسير، حسبما حذرت الشرطة في منطقة سونوما كاونتي أمس الأول وفقا لوسائل إعلام محلية.
وتسببت الأمطار الشديدة التي تهطل على المنطقة منذ أيام عدة في فيضان مياه نهر روسيان على بعد نحو ساعتين شمال سان فرانسيسكو، مما أدى لإغراق أجزاء عدة من المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر عواصف كاليفورنيا تغرق الطرق المؤدية للمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.