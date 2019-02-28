6 أقمار اصطناعية أوروبية لخدمات الانترنت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - باريس أطلقت شركة الفضاء الأوروبية «أريان سبيس» صاروخا يحمل أول ستة أقمار اصطناعية في إطار مشروع عالمي طموح لخدمات الانترنت. وانطلق صاروخ سيوز بنجاح من مركز كورو الفضائي في جويانا الفرنسية، حسبما ذكرت أريان سبيس. وتعتزم شركة «ون ويب» المتخصصة فى صناعة الأقمار الاصطناعية ومقرها الولايات المتحدة، تجميع 650 قمرا اصطناعيا كمجموعة أولية، على أن تزداد هذه المجموعة لتصل إلى 900 قمر اصطناعي.



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