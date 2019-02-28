الان تتابع الأرصاد: عواصف ترابية على معظم مناطق المملكة غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الجمعة الموافق 2019/03/01 في المملكة.
وقالت إنه يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تتسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على مناطق “الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران”.
وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيًا على شمال غرب المملكة وغرب المملكة.
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