شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك: إحباط تهريب 99 ألف حبة كبتاجون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أحبط جمرك حالة عمار، محاولة لأحد القادمين إلى المملكة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 99.110 حبات، أخفاها في أماكن متفرقة من مركبته.

وقال مدير عام الجمرك محمد قيسي، إن مركبة خصوصي قدِمت للجمرك يقودها أحد المسافرين، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة في إطارات المركبة، وذلك بعد استحداث طبقة من الألمنيوم وتثبيتها بشكل دائري باللحام على «الجنوط».

وأضاف «طريقة التهريب الفنية التي قام بها المهرب وغيرها من الطرق تُعد من الأساليب المألوفة لمنسوبي الجمارك، إذ تم إحباط الكثير من محاولات التهريب بنفس الأساليب، والجمارك السعودية تبذل أقصى جهودها لمنع دخول هذه الآفة وغيرها من أنواع المخدرات».