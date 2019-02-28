القيادة تهنئ رؤساء نيجيريا والكونغو والبوسنة والهرسك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس نيجيريا محمد بخاري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك سلمان باسمه وشعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب نيجيريا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

إلى ذلك بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة لرئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك ميلوراد دوديك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معربا باسمه وشعب وحكومة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما أجرى الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس بفليكس تشيسكيدي؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، معبرا عن تمنياته الصادقة له بالتوفيق ولشعب الكونغو التقدم والازدهار.

بدوره، أعرب رئيس الكونغو، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدا حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي اتصال هاتفي آخر هنأ الملك سلمان رئيس نيجيريا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنيا له وللشعب النيجيري المزيد من التقدم والاستقرار.

من جهته، عبر الرئيس النيجيري، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، مبديا حرصه على تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

من جهة أخرى بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إثر ضحايا الحريق الذي اندلع في محطة قطارات رمسيس بمدينة القاهرة وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان «علمنا بنبأ الحريق الذي اندلع في محطة قطارات رمسيس بمدينة القاهرة وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين وشعب جمهورية مصر الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويحفظكم وشعب جمهورية مصر العربية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

وفي برقيتين مماثلتين، هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رئيسي نيجيريا والبوسنة والهرسك، معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لهما، والمزيد من التقدم والرقي لشعبيهما.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة للرئيس المصري قائلا «تلقيت نبأ الحريق الذي اندلع في محطة قطارات رمسيس بمدينة القاهرة وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب».