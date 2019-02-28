اختتام التمرين البحري السعودي السوداني المختلط الفلك - 3

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض اختتمت فعاليات التمرين البحري السعودي السوداني المختلط الفلك - 3 بقاعدة بورتسودان في السودان، بحضور نائب رئيس أركان القوات البحرية السودانية اللواء البحري الركن مجدي سيد عمر، وممثل قائد القوات البحرية الملكية السعودية العميد البحري الركن يحيى النعمي. واشتملت فعاليات اليوم الختامي على سيناريو للقيام بحق الزيارة والتفتيش والإغارة على هدف ساحلي بمشاركة المشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة، وعروض للزوارق والطيران والكلمات وتبادل الهدايا للجانبين، أعقبها مرحلة التحليل والتقييم. حضر الفعاليات مساعد الملحق العسكري في الخرطوم والطلبة السعوديون بكلية القيادة والأركان بالخرطوم.



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