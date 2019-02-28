الشورى يصوت على تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية للخطوط السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

يصوت مجلس الشورى الأسبوع المقبل على مطالبة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها خدمات الطيران الاقتصادي لشركة "طيران أديل"، أو غيرها من وسائل الطيران المنخفض التكاليف.

كما يصوت خلال جلسته التي يعقدها الاثنين المقبل، على توصيات لجنة الشؤون الأمنية تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية، وعلى عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل، ومن أبرزها، مطالبة الوزارة بالإسراع في تنفيذ واستكمال مسارات الطرق الاستراتيجية المحورية التي تربط المناطق الحدودية في المملكة، ودراسة نقل مسؤولية محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة خارج المدن إلى وزارة النقل.

بعد ذلك يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة المالية تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها، مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة وتقييم نظام (ساند) من حيث شروط الاستحقاق ونسب الاشتراك والمنافع.

كما يناقش المجلس الثلاثاء تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، كما يصوت على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية تجاه التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني.

المنتجات المسلمة

وفي ذات الجلسة يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان. وتطالب اللجنة في أبرز توصيتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة الإسكان بتوضيح عدد المنتجات المسلمة فعليا للمواطنين ضمن برنامج "سكني" وما لم يسلم وأسباب عدم التسليم، وتوضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها.

نظام المنافسات

وخلال الجلسة التي يعقدها المجلس الأربعاء المقبل يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

كما يطلع بعد ذلك على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1438 / 1439، في جلسة سابقة، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة هيئة السوق المالية بتطوير آليات رقابة كافية على صناديق الاستثمار العقارية (الريت) تضمن حماية المستثمرين من تسرب أصول وعقارات غير مضمونة العوائد إلى هذه الصناديق.

تقارير سنوية ومشاريع يناقشها المجلس الأسبوع المقبل:

* تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة

* مقترح مشروع نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

* التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف

* التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي

* التقرير السنوي لهيئة السوق المالية

* التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.