«العمل» تدعم القطاع غير الربحي بـ3 اتفاقيات مع جامعة البترول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس بمقر الوزارة ثلاث اتفاقيات مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، اثنتان منها تختص بتنظيم وتمكين العمل التطوعي في المنظمات الحكومية وغير ربحية، والثالثة تتعلق ببناء وتطوير المعايير والمؤهلات المهنية لوظائف القطاع غير ربحي، إضافة إلى توقيع اتفاقيتين بين الجامعة ومؤسسة الراجحي الإنسانية ومؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية كمؤسسات مانحة لتأسيس وحدات التطوع.

وقع الاتفاقيات وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ومدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور سهل عبدالجواد، بحضور نائب الوزير للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر الرماح.

ويأتي توقيع ورعاية الوزارة لهذه الاتفاقيات انطلاقا من استراتيجياتها لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 في مجال تشجيع العمل التطوعي وتمكينه، وتطوير العمل في القطاع غير الربحي ومؤسساته لتحقيق الريادة في إداراته، لتمكينها من التميز في الأداء والزيادة في الإنتاجية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى رفع مستوى المهنية والاحترافية لأداء العاملين في منظمات القطاع غير الربحي، وخلق وتوليد فرص عمل جاذبة مبنية على تأهيل الباحثين عن العمل، والمساهمة في توطين الوظائف في هذا القطاع، وحوكمة البرامج التدريبية والتأهيلية المقدمة للعاملين.

من بنود الاتفاقيات

• إسناد الوزارة للجامعة تأسيس 250 وحدة تطوع في المنظمات الحكومية وغير الربحية

• تحفيز الجامعة الجهات المانحة لتمويل تأسيس 100 وحدة تطوعية تحت رعاية وزارة العمل

• إنشاء وحدات تطوع نموذجية في القطاع الحكومي وغير الربحي

• السعي إلى تمكين العمل التطوعي والنهوض به كعمل مؤسسي منظم ذي أثر مستدام

• التخطيط للأعمال التطوعية وفق الأهداف التنموية

• بناء ضوابط وسياسات العمل في وحدات التطوع

• تحسين جودة الفرص التطوعية وتعزيزها لتوليد وتصميم الفرص النوعية في هذا المجال