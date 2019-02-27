شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: 34 % انخفاض فى الحوادث المرورية والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، أن تطبيق مبادرات وأنظمة السلامة المرورية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 أسهمت في تقليل نسبة الحوادث المرورية خلال العامين الماضيين، حيث انخفضت الحوادث المرورية بنسبة 34 %، والوفيات بنسبة 33% والاصابات بنسبة 21% .



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