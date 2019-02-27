شكرا لقرائتكم من العلا حتى الطائف .. 11 موسماً سياحياً في مدن المملكة للمرة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إطلاق مبادرة “مواسم السعودية 2019″، في نسختها التجريبية هذا العام، متضمنة 11 موسماً سياحياً تغطي معظم مناطق المملكة، في خطوة هي الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي.

وتعد مبادرة ”مواسم السعودية 2019” نتاج جهود عدة جهات حكومية، عملت منذ منتصف عام 2018 على اطلاق هذه المبادرة، تحت قيادة لجنة عليا يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس لجنة الفعاليات –حفظه الله- ، تشمل: وزارة الثقافة، الهيئة العامة للترفيه، الهيئة العامة الرياضة، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة.

ويشمل برنامج “مواسم السعودية 2019” العديد من البرامج المصممة خصيصاً لعدد من مناطق ومدن المملكة التي تمتلك مقومات ثقافية وسياحية وتاريخية في العام الأول كمرحلة تجريبية، وسيتم الإعلان عن مواسم العام 2020م بنهاية هذا العام 2019م.

كما يشمل البرنامج الذي تم اطلاقه حزمة من الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية وفعاليات الأعمال، إضافة إلى الخدمات النوعية المساندة من إقامة وتنقل وغيرها، بتصميم يسهم في بناء تجربة متكاملة وثرية للزائر، ومخصصة لكل من المناطق والمدن التي تم اختيارها. وتأتي المرحلة التجريبية لرفع جاهزية البنية التحتية والتأكد من اكتمال منظومة الخدمات لإطلاق قطاع السياحة.

ويحتوي برنامج “مواسم السعودية 2019” على 11 موسماً، تشمل: موسم المنطقة الشرقية، موسم شهر رمضان المبارك، موسم عيد الفطر، موسم جدة، موسم الطائف، موسم عيد الأضحى، موسم اليوم الوطني، موسم الرياض، موسم الدرعية، موسم العلا، موسم حائل.

وأكد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب على محورية برنامج “مواسم السعودية 2019” لتفعيل قطاع السياحة، وإطلاق قدرات القطاعات ذات العلاقة، وتوفير فرص عمل مؤقتة ودائمة في هذا المجال. مشيراُ إلى أن برنامج “مواسم السعودية 2019” أحد البرامج التي تأتي في إطار رفع مستوى جودة الحياة للمواطنين، وبناء مجتمع حيوي، حيث تزخر المملكة العربية السعودية بالعديد من المقومات السياحية المهمة، بما في ذلك المناظر الطبيعة الخلابة، والثقافة العربية الأصيلة، والمواقع التاريخية العريقة، والبنى التحتية المتطورة، وسيسهم ذلك في زيادة حجم الإنفاق في الداخل، وتعزيز النشاط الاقتصادي، ودعم القطاعات المرتبطة بالسياحة.

من جهة أخرى، أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني توفير منصة إلكترونية لهذه المواسم، تسهل على الزائر التعرف على الفعاليات وحجز التذاكر الخاصة بها، وسيتم تغذيتها بالمعلومات قبل انطلاق هذه المواسم.

ويأتي موسم المنطقة الشرقية المزمع إطلاقه في منتصف شهر مارس 2019م كأول هذه المواسم التجريبية.



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