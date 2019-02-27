الان تتابع إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم “تريلا” بسيارات متعددة في مكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365- حجب العصيمي

وقع حادث تصادم بين شاحنة تريلا وعدد من السيارات، بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم الأربعاء، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بإصابات متفرقة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، في الساعه ٩:٣١ من صباح اليوم الأربعاء، بلاغًا من العمليات الموحدة بوجود حادث تصادم تريلا مع سيارات متعددة في الدائري الرابع في اتجاه بطحاء قريش، وبه عدد من الإصابات، وعلى الفور تم توجيه 3 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني نعيم الأحمدي.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع، تبين وجود 5 إصابات تم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي.