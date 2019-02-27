استعلام عن وافد هارب برقم الإقامة من موقع مكتب العمل السعودي

خدمة استعلام عن وافد هارب برقم الإقامة أو برقم الحدود أو برقم الجواز التي يوفرها مكتب العمل السعودي لجميع أصحاب الشركات بالقطاع الخاص، حيث يمكن الاستفادة من تلك الخدمة الإلكترونية بشكل سهل وسريع عن طريق زيارة موقع مكتب العمل السعودي، من خلال التصفح عبر شبكة الأنترنت، حيث تسعي الوزارة لتقديم افضل الخدمات الإلكترونية عبر بوابتها لكي توفر سبل الراحة والوقت علي جميع رجال الأعمال والكفلاء بالمملكة من اجل توفير الوقت والجهد علي المستثمرين وأصحاب المؤسسات، من خلال هذا المقال سوف نرقق لكم رابط خدمة الاستعلام عن وافد هارب برقم الإقامة.

تعتبر خدمة الاستعلام عن بلاغ الهروب برقم الإقامة مهمة لجميع أصحاب المؤسسات بالمملكة العربية السعودية دائما ما نجدهم يشتكون من اختفاء أو تغيب العامل عن العمل لبعض أيام ثم يقوم بالعودة مرة اخري للعمل، ذلك الأمر يسبب لرجال الأعمال بالأراضي الحجازية للمسائلة القانونية ويفرض عليهم بعض العقوبات بشان هذا الأمر، لذا نجدهم يقدموا بالدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، من اجل تقديم طلب بلاغ هروب عامل بشكل إلكتروني.

استعلام عن وافد هارب برقم الإقامة

سنوضح لكم طريقة استعلام عن وافد هارب بالخطوات أولا نقوم بالدخول علي رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من ثم نقوم باختيار خدمة الاستعلام عن وافد بعدها نكتب رقم الإقامة ورمز التحقق كما هو ظاهر أمامكم بالصورة التالية، بعدها نقوم بالضغط علي أيقونة عرض.

استعلام عن وافد هارب

بعدها سيقوم النظام الالكتروني للموقع الرسمي للوزارة بالبحث عن نتيجة خدمة استعلام عن وافد هارب وبلاغ هروب، وهنا سوف يظهر لنا جميع المعلومات الخاصة الهارب سواء كان مواطن وافد جديد سواء كان سائق أو عامل، وختاما يمكنكم ترك استفساراتكم بالتعليقات في حالة وجود أي مشاكل تواجهكم أثناء الدخول علي خدمة الاستعلام عن بلاغ برقم الهوية.