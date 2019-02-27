الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة من خلال موقع بوابة وزارة العمل السعودية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تقدم لجميع المواطنين العديد من الخدمات الإلكترونية ومن أهمها خدمة الاستعلام عن اسم الكفيل من رقم الإقامة والتي من خلالها يمكن لأي مواطن مقيم أو وافد معرفة رقم هوية الكفيل برقم الإقامة بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب وزارة العمل المنتشرة في جميع مدن ومناطق الأراضي الحجازية، سوف نتعرف سويا من خلال هذا المقال عن طريقة الاستعلام لكي يستطيع الجميع الاستعلام عن الكفيل.

الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة

بإمكان الجميع الدخول علي موقع بوابة وزارة العمل السعودية من اجل الاستفادة من خدمة استعلام عن نطاق مؤسسة برقم الإقامة، والتي بدورها يمكن الاستعلام عن نطاق أو لون المؤسسة في مكتب العمل السعودي عن طريق شبكة الأنترنت، حيث يلزم من الباحث عن صاحب العمل إحضار رقم الهوية الخاصة به أو رقم الإقامة لكي تتعرف علي كافة التفاصيل المتعلقة بالكفيل السعودي بكل سهولة، وأما بخصوص خطوات كيفية العثور علي الكفيل تتلخص في الخطوات التالية.