4 شاحنات من «سلمان للإغاثة» تحمل 88.8 طن سلال غذائية تعبر الوديعة نحو الحديدة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الوديعة) عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس (الثلاثاء) 4 شاحنات كبيرة تحمل 1200 سلة غذائية تزن 88 طناً و800 كيلوغرام مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة الحديدة. عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس (الثلاثاء) 4 شاحنات كبيرة تحمل 1200 سلة غذائية تزن 88 طناً و800 كيلوغرام مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة الحديدة. وتأتي هذه القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.



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