شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بناية شرقي جدة يصيب شخصاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أصيب شخص في العقد الخامس من العمر بحريق شب في إحدى البنايات شرقي محافظة جدة لأسباب لم تتضح بعد، فيما نجحت فرق الدفاع المدني في إخماد الحريق.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن الحريق اندلع صباح اليوم (الأربعاء) في بناية بحي مشرفة شرق محافظة جدة، وتسبب بإصابة شخص في العقد الخامس، نقل على أثر ذلك للمستشفى لتلقي العلاج، فيما أخلى الدفاع المدني البناية من قاطنيها.

وأبان بن سرحان أن فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بجدة أخلت صباح اليوم، رجلا في العقد الخامس بعد تعرضه لإصابات نتيجة حريق اندلع في الدور الثالث لبناية مكونة من ثلاثة أدوار، مضيفا: «تم إسعاف الرجل في موقع الحادثة عن طريق فرق الهلال الأحمر، واستدعت حالته الصحية نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج».

وأشار إلى أن الحريق تسبب بتصاعد كميات كبيرة من الدخان غطت أرجاء الدور الثالث وتسربت لأروقة أدوار البناية، ما دفع فرق الإنقاذ إلى إخلاء قاطنيها احترازياً حفاظاً على سلامتهم.

وأضاف: "تابعت فرق الإطفاء اعمالها في موقع الحادثة من خلال تحديد مصدر الحريق ومكافحته، ومع الانتهاء من أعمال إخماد الحريق تمت تهوية الموقع وسحب الأدخنة من كافة أروقة البناية والممرات، فيما أنهت فرق الإنقاذ أعمالها في تمشيط البناية، والتأكد من عدم وجود محتجزين أو مصابين بسبب الأدخنة المتصاعدة التي تسببت في إصابة رجل في العقد الخامس بعد محاولته الهروب إلى سطح غرف تقع في ارتداد البناية، أدت محاولة النجاة إلى اصابته برضوض نقل على أثرها عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة: «إن فرق التحقيق باشرت أعمالها لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بعد تحديد نقطة بداية الحريق داخل غرفة بالدور الثالث ولا زالت أعمال التحقيق جارية».