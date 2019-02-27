«الخطوط السعودية»: تعليق جميع الرحلات بين المملكة وباكستان

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية تعليق جميع الرحلات بين المملكة وباكستان. أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية تعليق جميع الرحلات بين المملكة وباكستان. وقالت الخطوط السعودية عبر حساب "مركز الاتصال" التابع لها على موقع "تويتر" اليوم (الأربعاء): "تلفت الخطوط السعودية عناية ضيوفها الكرام أنه نظرا لإغلاق الأجواء في جمهورية باكستان فقد تقرر تعليق جميع الرحلات بين المملكة وباكستان حتى رفع إغلاق الأجواء".



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