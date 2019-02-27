شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد بن فجحان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

نقل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمس الثلاثاء، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لوالد وذوي الشهيد جندي أول ممدوح بن عبدالله بن فجحان -رحمه الله- أحد منسوبي إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة تثليث، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني في التصدي لعدد من مروجي المخدرات.

وعبر أمير منطقة عسير خلال تقديمه لواجب العزاء لوالد وذوي الشهيد بن فجحان في منزلهم بمركز العمائر بمحافظة الأمواه، عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

من جهتهم أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة ولأمير منطقة عسير، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين ولي العهد بأبنائهم المواطنين في مختلف مناطق المملكة، سائلين الله أن يحفظ البلاد، ويديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.