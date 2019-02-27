السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ أنشطة متنوعة للأيتام في محافظة مأرب



مأرب 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب تنفيذ مشروع "لست وحدك" لحماية أسر الأيتام في اليمن.

وفي إطار الدعم النفسي المقدم جرى خلال البرنامج تنفيذ أنشطة متنوعه ل 180 يتيما ويتيمة من محافظة مأرب، في المساحات الصديقة للطفل ‏(Child Friendly Spaces) CFS، التي استُحدثت لتكون آمنة وفيها قواعد السلامة للأطفال ليستعيدوا الشعور بالحياة الطبيعية وتوفر لهم فرصًا للعب وتعزيز المرونة والمهارات في بيئة آمنة ومحفزة.

ويأتي المشروع في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز في العديد من المجالات للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

// انتهى //

15:29ت م

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مأرب 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب تنفيذ مشروع "لست وحدك" لحماية أسر الأيتام في اليمن.وفي إطار الدعم النفسي المقدم جرى خلال البرنامج تنفيذ أنشطة متنوعه ل 180 يتيما ويتيمة من محافظة مأرب، في المساحات الصديقة للطفل ‏(Child Friendly Spaces) CFS، التي استُحدثت لتكون آمنة وفيها قواعد السلامة للأطفال ليستعيدوا الشعور بالحياة الطبيعية وتوفر لهم فرصًا للعب وتعزيز المرونة والمهارات في بيئة آمنة ومحفزة.ويأتي المشروع في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز في العديد من المجالات للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.// انتهى //15:29ت م0141

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