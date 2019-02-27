

جدة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن عميق حزنه إزاء سقوط العشرات من القتلى والجرحى في اندلاع حريق هائل في محطة رمسيس للقطارات ، وسط العاصمة المصرية القاهرة ، في حادث أليم نجم عن اصطدام القطار بأحد الأرصفة اليوم.

وتوجه الأمين العام بأصدق عبارات العزاء والمواساة لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبًا ، ولأهالي الضحايا لمصابهم الأليم ، سائلًا الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن بالشفاء على المصابين.

// انتهى //

15:24ت م

0137



جدة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن عميق حزنه إزاء سقوط العشرات من القتلى والجرحى في اندلاع حريق هائل في محطة رمسيس للقطارات ، وسط العاصمة المصرية القاهرة ، في حادث أليم نجم عن اصطدام القطار بأحد الأرصفة اليوم.وتوجه الأمين العام بأصدق عبارات العزاء والمواساة لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبًا ، ولأهالي الضحايا لمصابهم الأليم ، سائلًا الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن بالشفاء على المصابين.// انتهى //15:24ت م0137

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يعزي مصر في حادث محطة رمسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.