السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الأردن يلتقي مؤسسة ورئيسة مركز الإعلاميات العربيات



عمّان 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

التقى صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، اليوم، مؤسسة ورئيسة مركز الإعلاميات العربيات، محاسن الإمام.

وبحث سموه، أهمية الترابط الإعلامي بين الإعلاميات في المملكة والأردن، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة تدريبية وندوات، في البلدين، مؤكدًا حرص المملكة على دعم التواصل الإعلامي بين اليلدين.

مما يذكر، أن عدداً من الإعلاميات السعوديات، شاركن في مؤتمر "الإعلاميات العربيات" خلال العامين الماضيين في المملكة الأردنية.

// انتهى //

15:19ت م

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عمّان 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، اليوم، مؤسسة ورئيسة مركز الإعلاميات العربيات، محاسن الإمام.وبحث سموه، أهمية الترابط الإعلامي بين الإعلاميات في المملكة والأردن، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة تدريبية وندوات، في البلدين، مؤكدًا حرص المملكة على دعم التواصل الإعلامي بين اليلدين.مما يذكر، أن عدداً من الإعلاميات السعوديات، شاركن في مؤتمر "الإعلاميات العربيات" خلال العامين الماضيين في المملكة الأردنية.// انتهى //15:19ت م0132

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.