السعودية اليوم / عبور 4 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة الحدودي تستهدف محافظة الحديدة



منفذ الوديعة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس, 4 شاحنات كبيرة تحمل 1,200 سلة غذائية تزن 88 طنًا و800 كيلو غرام مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة الحديدة.

وتأتي هذه القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.

// انتهى //

15:15ت م

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منفذ الوديعة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسعبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس, 4 شاحنات كبيرة تحمل 1,200 سلة غذائية تزن 88 طنًا و800 كيلو غرام مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة الحديدة.وتأتي هذه القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.// انتهى //15:15ت م0127

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