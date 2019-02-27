السعودية اليوم / أمانة الطائف تستعيد 60 ألف مربع من الأراضي المعتدى عليها



الطائف 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

استعادت أمانة الطائف ممثلة في بلدية الشفا الفرعية 60 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء بوادي عرضه، بعد أن أزالت آلياتها تعديات مختلفة أقامها محدثون غرف سكنية وأحواش وعقوم ترابية وأخرى حجرية وأشكال من الإشغالات المختلفة بهدف الاستيلاء عليها.

وأوضحت أمانة الطائف أن الفرع وبدعم من قوة أمنية ولجنة التعديات أزال التعديات المقامة على مساحة 60 ألف متر مربع عقب التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المخالفين، مبينة أن الفرق الميدانية بالفرع البلدية تتابع أعمال التعديات من خلال رصد التعديات والتحقق منها ومن ثم تتم أعمال الإزالة الفورية.

وأشارت الأمانة إلى أن البلديات الفرعية تتابع أي أحداثات غير نظامية للحفاظ على الأراضي الحكومية البيضاء وتعمل على القضاء التام على ظاهرة استغلالها بشكل غير نظامي والتعامل الفوري مع أي شكل من الأحداثات إنفاذًا للأوامر السامية وتعاميم إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

// انتهى //

15:14ت م

0126



الطائف 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واساستعادت أمانة الطائف ممثلة في بلدية الشفا الفرعية 60 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء بوادي عرضه، بعد أن أزالت آلياتها تعديات مختلفة أقامها محدثون غرف سكنية وأحواش وعقوم ترابية وأخرى حجرية وأشكال من الإشغالات المختلفة بهدف الاستيلاء عليها.وأوضحت أمانة الطائف أن الفرع وبدعم من قوة أمنية ولجنة التعديات أزال التعديات المقامة على مساحة 60 ألف متر مربع عقب التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المخالفين، مبينة أن الفرق الميدانية بالفرع البلدية تتابع أعمال التعديات من خلال رصد التعديات والتحقق منها ومن ثم تتم أعمال الإزالة الفورية.وأشارت الأمانة إلى أن البلديات الفرعية تتابع أي أحداثات غير نظامية للحفاظ على الأراضي الحكومية البيضاء وتعمل على القضاء التام على ظاهرة استغلالها بشكل غير نظامي والتعامل الفوري مع أي شكل من الأحداثات إنفاذًا للأوامر السامية وتعاميم إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية.// انتهى //15:14ت م0126

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