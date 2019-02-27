شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. النائب العام يتحدث عن مكافحة الفساد فى جدة والان مع التفاصيل

الخليج 365- سيعقد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، غداً الخميس، في جدة، اجتماعاً لأعضاء النيابة رؤساء دوائر قضايا الفساد، وبحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان.

ومن المنتظر أن يناقش "المعجب" جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد، والحرص على استكمال إجراءات التحقيق في مثل هذه القضايا بكل كفاءة وإتقان، والتأكيد على خطر هذه الظاهرة وفتكها بالأمن والسلم المجتمعي.