شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. النائب العام يتحدث عن مكافحة الفساد فى جدة والان مع التفاصيل
الخليج 365- سيعقد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، غداً الخميس، في جدة، اجتماعاً لأعضاء النيابة رؤساء دوائر قضايا الفساد، وبحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان.
ومن المنتظر أن يناقش "المعجب" جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد، والحرص على استكمال إجراءات التحقيق في مثل هذه القضايا بكل كفاءة وإتقان، والتأكيد على خطر هذه الظاهرة وفتكها بالأمن والسلم المجتمعي.
كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. النائب العام يتحدث عن مكافحة الفساد فى جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.